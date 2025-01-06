Мир ждет появления новых "черных лебедей". Это внезапные события, которые было трудно предсказать, и все же они произошли. В 2024-м таким "лебедем" стало свержение режима Асада в Сирии. Детали передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Какие "черные лебеди" могут ждать мир в 2025 году

По мнению футурологов, ученых, внешнеполитических аналитиков, таких событий может быть с десяток. Никто не знает, где именно они произойдут и точно ли это будет, но такую возможность не следует отбрасывать. Какая-то из стран может применить ядерное оружие, текущие войны закончатся и начнутся новые, искусственный интеллект заведет нас в кризис, а болезни заставят сидеть дома – таков краткий перечень прогнозов.

"Урегулирование" в Украине – самый интересный "лебедь" для нас. Его следствием может стать нападение КНДР на Южную Корею, ведь солдаты Кима уже имеют боевой опыт.

А белорусы могут свергнуть Лукашенко, вдохновившись примером сирийцев.

Среди других возможных войн – возобновление конфликта между Израилем и Сектором Газы. Тель-Авив может уступить захваченные территории, а Газа – выбрать себе новое руководство. Если же под давлением ОАЭ и Саудовской Аравии удастся контролировать регион и начать его восстановление, это будет очень значительным достижением.

Альянс Трампа и Си сейчас кажется невозможным и парадоксальным. Но теперь лидеры имеют меньше фундаментальных разногласий и больше возможностей для взаимодействия. Кроме экономики, они могут наработать базу для мирных переговоров между Украиной и Россией.

Относительно ядерного оружия есть сразу несколько прогнозов. Речь идет о заключении тайного соглашения между США и Россией, чтобы остановить Иран от разработки ядерного оружия. Путину невыгодно, чтобы Тегеран имел такое оружие. Но если о разработке ядерной бомбы заявит и Южная Корея, дальше ее действия повторят Тайвань и Япония. Мир предстанет перед новой угрозой ядерной войны, где все против всех.

2025-й может принести крупнейшую кибератаку в истории. Она выведет из строя значительную часть мировой инфраструктуры. Возможными причинами станут требование выкупа, манипулирование людьми, заработок на падении цен на мировых рынках. Преступникам могут помочь генеративный искусственный интеллект и большие языковые модели. Но спутниковые системы и глобальная сеть транспорта могут разрушиться и из-за природных катаклизмов и солнечной активности. И еще искусственный интеллект потребляет много энергии, что повлечет энергетический кризис в мире и приведет к техническим сбоям.

Следует ожидать вспышки новых болезней, непохожих на грипп. От них может существовать только экспериментальная вакцина, поэтому возникнет необходимость изолировать больных. Но чиновники, помня локдауны из-за COVID-19, будут делать это неохотно. В обществе распространится паника. Другой прогноз касается отказа военных США от вакцинации, что, естественно, сделает их уязвимыми – и заразными для других на иностранных базах. Есть даже мнение, что войска США в Европе будут вынуждены уйти с континента в этом случае.

К панике приведет и обрушение финансовых рынков. Его также можно достичь с помощью ИИ, потому что тот обрабатывает множество финансовых данных. Искусственный интеллект так же легко может и сгенерировать слухи о руководстве компании, сфабриковать новости об отзыве продукции или угрозах безопасности, создать фейковые доказательства финансового мошенничества. Также преступники атакуют мировые финансовые биржи, чтобы вызвать хаос.

Интересны и сепаратистские движения в США. Речь о желании части одного штата присоединиться к другому, более похожему по ценностям. Сторонники этого движения уже выходят на протесты, поэтому возможно и насилие.

Впрочем, "черные лебеди" несут не только хаос. В 2025 году люди наконец могут начать больше давить на власть, чтобы та принимала нужные решения по климату. А искусственный суперинтеллект может помочь развить Индию и страны Африки. Тогда произойдут изменения в геополитике, а люди станут богаче.