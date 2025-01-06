Более того, даже убраться прочь из Сирии у россиян не получается беспроблемно. Так, стало известно, что эвакуационное судно оккупантов уже почти третьи сутки плавает у сирийских берегов, потому что не может никак получить разрешение от новой власти в Дамаске на заход в порт Тартус, передает 24 Канал с сообщением на "Важные истории".

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Российские эвакуационные суда не пускают в Сирию

Отмечается, что грузовое судно "Спарта" под флагом России приблизилось к порту около 5:00, в воскресенье, 5 января. Вероятно, корабль прибыл для эвакуации российских военных.

Согласно данным сервиса отслеживания судов MarineTraffic, "Спарта" уже более 34 часов не может зайти в Тартус. По мнению аналитика Оливера Александера, это говорит о том, что Россия не получила разрешения на использование сирийских портов после падения режима Башара Асада.

Единственным способом эвакуации российского военного контингента из Сирии остается транспортная авиация, что объясняет большое количество вылетов с авиабазы в Хмеймиме, считает аналитик.

11 декабря "Спарта" вышла из Калининградской области. За месяц до этого, 11 ноября, сухогруз зашел на военно-морскую базу в Балтийске.

Это первое российское эвакуационное судно, которое прибыло в Сирию. Сухогруз "Урса Майор", следовавший вместе с ним, 23 декабря затонул у берегов Испании. Оба судна принадлежат компании "Оборонлогистика", входящей в структуру минобороны России.

Напомним, что недавно украинская разведка рассказывала, что Россия готовит переброску вооружения и техники с военно-морской базы в сирийском Тартусе в Ливию. В Тартус должны прибыть большие десантные корабли "Иван Грен", "Александр Отраковский" и сухогрузное судно Sparta для транспортировки техники.

К слову, после падения режима Асада российское военное присутствие в Сирии осталось под вопросом. В Кремле заявили, что будут вести переговоры с новой властью о сохранении главных баз в Тартусе и Хмеймиме.