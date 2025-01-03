Туда направляются большие десантные корабли. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

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Как Россия перебрасывает войска из Сирии

На военно-морской базе России в сирийском Тартусе готовятся вывозить вооружение и технику. Там также находятся наемники так называемого "африканского корпуса", который действует под контролем Министерства обороны России.

5 января 2025 года в порт Тартус должны прибыть большие десантные корабли "Иван Грен" и "Александр Отраковский", а также сухогрузное судно "Sparta". Сейчас эти суда направляются через акваторию Средиземного моря к сирийскому побережью.

На борту "Отраковского" находится начальник штаба 121-й бригады десантных кораблей РФ, капитан 1-го ранга Юрий Давитян.

8 января 2025 года ожидается прибытие в Тартус ещё двух судов: универсального грузового судна "Sparta II" и танкера "Иван Скобелев", которые сейчас движутся в направлении Гибралтарского пролива. Россия планирует использовать суда "Sparta" и "Sparta II" для транспортировки военной техники из Сирии в Ливию.

Фрегат "Адмирал Головко", который является частью оперативной группировки ВМФ РФ в Средиземном море, планирует осуществить дозаправку.

Между тем в России, на аэродроме во Владимирской области, были замечены бронетранспортеры, которые, вероятно, были вывезены из Сирии.