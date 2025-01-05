Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NTV. Интересно, что во время встречи Бербок говорила, что новая сирийская власть должна защищать права женщин, этнических и религиозных групп.

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Почему Бербок заблюрили в Сирии

Фильтр наложили только в соцсетях HTS. Сирийское государственное информационное агентство Sana обнародовало фотографии без блюра.

Заблюренное фото Бербок из соцсетей HTS

Кроме Бербок, невозможно узнать и переводчиц / Фото со страниц HTS

Заметно, что Бербок без платка и в брюках. Но немецкие журналисты напомнили, что Асма Асад также появлялась на публике без платка. К тому же Сирия не устанавливала дресс-код для женщин, как это делают ультраконсервативные исламские страны.

Кроме этого, известно, что Ахмед аль-Шараа отказался пожать руку Бербок. То же самое сделали и другие сирийцы – они просто приложили руку к сердцу.

Сирийцы отказались пожать руку Бербок: смотрите видео

При этом они здороваются с Жаном-Ноэлем Барро – главой МИД Франции, который также приехал с Бербок. Они пока что наиболее высокопоставленные лица ЕС, посетившие Дамаск после свержения Асада.

Сам Барро заявил: хотел бы, чтобы Ахмед аль-Шараа пожал руку его немецкой коллеге. Пользователи из Европы возмущены поступком представителей новой сирийской власти.

Что делали Бербок и Барро в Сирии

Они посетили тюрьму Седная и посольство Германии в Дамаске. Последнее закрыто с 2012 года и пока не известно, откроется ли оно. Министр МИД сфотографировалась там на фоне портрета Кристиана Вульфа – федерального президента Германии в 2010 – 2012 годах.

Во время переговоров с Ахмедом аль-Шараа речь шла о том, что снятие санкций с Сирии и предоставление стране финансовой поддержки будет только при условии, что новая власть не будет финансировать новые исламистские структуры.