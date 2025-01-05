Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NTV. Цікаво, що під час зустрічі Бербок говорила, що нова сирійська влада має захищати права жінок, етнічних і релігійних груп.

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Чому Бербок заблюрили в Сирії

Фільтр наклали тільки в соцмережах HTS. Сирійське державне інформаційне агентство Sana оприлюднило світлини без блюру.

Заблюрене фото Бербок з соцмереж HTS

Окрім Бербок, неможливо впізнати і перекладачок / Фото зі сторінок HTS

Помітно, що Бербок без хустки і в брюках. Але німецькі журналісти нагадали, що Асма Асад також з'являлася на публіці без хустки. До того ж Сирія не встановлювала дрес-код для жінок, як це роблять ультраконсервативні ісламські країни.

Окрім цього, відомо, що Ахмед аль-Шараа відмовився потиснути руку Бербок. Те саме зробили й інші сирійці – вони просто приклали руку до серця.

Сирійці відмовилися потиснути руку Бербок: дивіться відео

При цьому вони вітаються із Жаном-Ноелем Барро – главою МЗС Франції, який також приїхав із Бербок. Вони поки що найбільш високопоставлені особи ЄС, які відвідали Дамаск після повалення Асада.

Сам Барро заявив: хотів би, щоб Ахмед аль-Шараа потиснув руку його німецькій колезі. Користувачі з Європи обурені вчинком представників нової сирійської влади.

Що робили Бербок і Барро у Сирії

Вони відвідали в'язницю Седная та посольство Німеччини в Дамаску. Останнє закрито з 2012 року і поки не відомо, чи відкриється. Міністерка МЗС сфотографувалася там на тлі портрета Крістіана Вульфа – федерального президента Німеччини у 2010 – 2012 роках.

Під час перемовин із Ахмедом аль-Шараа ішлося про те, що зняття санкцій із Сирії і надання країні фінансової підтримки буде тільки за умови, що нова влада не фінансуватиме нові ісламістські структури.