Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Україна теж дуже активна в Дамаску та прагне відносити розірвані дипломатичні стосунки.

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Хто з європейців уже побував у Сирії

Туди приїхали Анналена Бербок і Жан-Ноель Барро. 3 січня вони ведуть переговори в Дамаску з Ахмедом аль-Шараа, який є фактичним лідером країни. Міністри закордонних справ Німеччини та Франції – поки що чиновники найвищого рангу з-поміж тих, хто відвідав Сирію після повалення Асада.

Анналена Бербок сказала, що ЄС хоче допомогти Сирії досягти всеохопної, мирної передачі влади та відновити країну, зруйновану війною та діями диктатора. Але зауважила, що це буде нелегко.

HTS, яка повалила Асада, була до 2016 року пов'язана з "Аль-Каїдою".

Новий початок може бути тільки в тому випадку, якщо нове сирійське суспільство надасть усім сирійцям, жінкам і чоловікам, незалежно від етнічної чи релігійної групи, місце в політичному процесі, надасть права та запропонує захист,

– підкреслила Бербок.

Берлін має і власний інтерес у Сирії. Під час правління Асада близько мільйона сирійців утекли до Німеччини. Тепер є надія, що дехто повернеться додому та зменшить навантаження на соціальні служби Німеччини.

Бербок звернулася до Путіна

Також Бербок закликала Росію відмовитися від військової присутності у Сирії. Поки що Путін тримає там війська на авіабазі Хмеймім і в порту Тартус. І сподівається, що йому вдасться утримувати їх і надалі. Для цього Москва веде перемовини з HTS. Звісно, відхід росіян з Сирії ударить по Путіну.

Очільниця німецького МЗС заявила, що Путін допоміг Асаду приховувати воєнні злочини та порушення прав людини. За її словами, світ не забуде жорстоке бомбардування Алеппо росіянами.