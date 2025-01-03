Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Украина тоже очень активна в Дамаске и стремится восстановить разорванные дипломатические отношения.

Смотрите также Россияне перебрасывают оружие из Сирии в Ливию, – ГУР

Кто из европейцев уже побывал в Сирии

Туда приехали Анналена Бербок и Жан-Ноэль Барро. 3 января они ведут переговоры в Дамаске с Ахмедом аль-Шараа, который является фактическим лидером страны. Министры иностранных дел Германии и Франции – пока что чиновники самого высокого ранга из тех, кто посетил Сирию после свержения Асада.

Анналена Бербок сказала, что ЕС хочет помочь Сирии достичь всеобъемлющей, мирной передачи власти и восстановить страну, разрушенную войной и действиями диктатора. Но заметила, что это будет нелегко.

HTS, которая свергла Асада, была до 2016 года связана с "Аль-Каидой".

Новое начало может быть только в том случае, если новое сирийское общество предоставит всем сирийцам, женщинам и мужчинам, независимо от этнической или религиозной группы, место в политическом процессе, предоставит права и предложит защиту,

– подчеркнула Бербок.

Берлин имеет и собственный интерес в Сирии. Во время правления Асада около миллиона сирийцев бежали в Германию. Теперь есть надежда, что некоторые вернутся домой и уменьшат нагрузку на социальные службы Германии.

Бербок обратилась к Путину

Также Бербок призвала Россию отказаться от военного присутствия в Сирии. Пока Путин держит там войска на авиабазе Хмеймим и в порту Тартус. И надеется, что ему удастся удерживать их и в дальнейшем. Для этого Москва ведет переговоры с HTS. Конечно, уход россиян из Сирии ударит по Путину.

Руководительница немецкого МИД заявила, что Путин помог Асаду скрывать военные преступления и нарушения прав человека. По ее словам, мир не забудет жестокую бомбардировку Алеппо россиянами.