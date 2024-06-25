Количество терактов будет увеличиваться, российский оппозиционер назвал причины

В Дагестане 23 июня состоялась серия терактов, есть информация, что об этих планах было известно в середине мая. Количество подобных терактов будет только увеличиваться.

Причина этому – неспособность ФСБ выполнять свою работу. Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что на примере теракта в Дагестане произошло слияние власти и самих террористов.

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Почему будет увеличиваться количество терактов

По словам Яковенко, теракт в Дагестане произошел из-за неспособности ФСБ. Они очень "заняты", не имеют времени и сил. ФСБ занимается преследованием шпионов среди ученых, режиссеров, артистов и студентов. Подобные теракты требуют профессионализма и введения своих людей в курс дела и подготовки.

Недавно в Дагестан приезжал заместитель руководителя ФСБ, который проверял его на готовность к курортному сезону.

Это потрясающая демонстрация непрофессионализма и неосведомленности о том, что происходит в России, в части, которая называется Северный Кавказ,

– отметил оппозиционный российский журналист.

Также он рассказал, что в теракте участвовали сын и племянник главы администрации района, то есть дагестанская элита.

Это слияние местной власти с террористами. Это важно фиксировать,

– отметил Яковенко.

Российский оппозиционный журналист объяснил, что по этим причинам теракты в России будут продолжаться.

Количество терактов будет увеличиваться. Это запрограммированный результат того, что происходит с ФСБ и того, что происходит с Россией в целом, которая превратилась в фашистский рейх, но, в отличие от реального, очень коррумпирован и незащищен изнутри от различного типа угроз,

– подчеркнул Яковенко.