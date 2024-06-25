Глава правительства Ичкерии в эмиграции Ахмед Закаев рассказал 24 Каналу, что эти теракты, а также тот, что произошел в "Крокус Сити Холле", – это пока управляемые Кремлем и российскими спецслужбами процессы. Они не имеют угрозы для режима Путина.

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Могут иметь отклик в Европе

Россия сегодня, по его мнению, возвращается к излюбленным методам – террористическим акциям. Характерно, что за этими событиями предположительно стоит исламский терроризм.

Российские спецслужбы на протяжении десятилетий используют опасные методы, привязывая внутренние проблемы к международным.

Сегодня ввязавшись в войну в Украине и погрязнув там, Россия хочет показать себя "жертвой" исламского терроризма,

– подчеркнул Закаев.

В то же время внутри России, по его словам, никаких эксцессов не будет в связи с событиями в Дагестане. Однако они могут получить отклик в Европе. Это позволит России в будущем говорить на уровне с европейским сообществом, что у них есть общий противник.

Мол, теракты в России, которые якобы поддерживаются Украиной, могут появиться в Европе. Поэтому Россия и европейские страны должны "объединиться", чтобы побороть "исламский терроризм" и "украинский нацизм". Это, по мнению Закаева, главный месседж того, что происходит в России.

Чечня все это прошла, поэтому российские спецслужбы ничего нового не придумали. В то же время эти отработанные методы могут быть эффективными в ситуации, которая складывается в Европе,

– подчеркнул он.

Есть определенные силы, по его словам, что финансируются Россией, которые предлагают Украине "принять условия Путина", согласиться на "перемирие" и "отдать" ему свои территории.

"Если эти настроения подогреть в Европе террористическими акциями, то пророссийские силы в странах, где проходят выборы, могут заручиться поддержкой большинства населения. В этом расчет Путина и тех, кто развязывает волну террора в самой России, и которая может перекинуться на Европу", – подчеркнул Ахмед Закаев.