Также Кремле заявили, что российское общество "абсолютно консолидировано" в отсутствии поддержки террористических атак в Дагестане и России в целом.
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Кремль повторяет старые ошибки
В Кремле заявили, что не боятся возвращения к ситуации 2000-х годов, когда по всей России происходили теракты.
Также пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что никакого обращения после терактов в Дагестане не запланировано. Хотя после теракта в "Крокус Сити Холл" в Москве 25 марта речь российского диктатора была довольно длинной.
Между тем глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что теракт против "братства, многонационального единства и конфессиональной неделимости" республики является попыткой расколоть Дагестан. МИД России тоже пожаловался, что террористы в Дагестане пытались посеять межрелигиозную вражду.
Аналитики отметили, что Кремль неоднократно продвигал идею о том, что Россия является "гармоничным многонациональным и многоконфессиональным государством". И это вопреки ксенофобской риторике со стороны активного ультранационалистического сообщества и растущей социальной напряженности.
Этот кремлевский фасад нормальности и стабильности также игнорирует антисемитские беспорядки в Дагестане в октябре 2023 года (в том числе в Махачкале, одном из мест теракта 23 июня), теракт в Крокус Сити Холле в марте 2024 года в Москве и участившиеся контртеррористические операции,,
– отметили в Нацполиции.
- Напомним, 23 июня в городе Дербент в Дагестане обстреляли синагогу, церковь и полицейский пост.
- Известно о 25 погибших. Из них 15 полицейских, 5 гражданских и 5, чьи личности пока не установлены. Также около полсотни раненых сейчас находятся в больницах.
- Кроме этого, стрельба произошла в Махачкале – там перерезали горло священнику православного храма и убили охранника.