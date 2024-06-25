Также Кремле заявили, что российское общество "абсолютно консолидировано" в отсутствии поддержки террористических атак в Дагестане и России в целом.

Смотрите также Стрельба в Дагестане: известно уже о 20 погибших

Кремль повторяет старые ошибки

В Кремле заявили, что не боятся возвращения к ситуации 2000-х годов, когда по всей России происходили теракты.

Также пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что никакого обращения после терактов в Дагестане не запланировано. Хотя после теракта в "Крокус Сити Холл" в Москве 25 марта речь российского диктатора была довольно длинной.

Между тем глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что теракт против "братства, многонационального единства и конфессиональной неделимости" республики является попыткой расколоть Дагестан. МИД России тоже пожаловался, что террористы в Дагестане пытались посеять межрелигиозную вражду.

Аналитики отметили, что Кремль неоднократно продвигал идею о том, что Россия является "гармоничным многонациональным и многоконфессиональным государством". И это вопреки ксенофобской риторике со стороны активного ультранационалистического сообщества и растущей социальной напряженности.

Этот кремлевский фасад нормальности и стабильности также игнорирует антисемитские беспорядки в Дагестане в октябре 2023 года (в том числе в Махачкале, одном из мест теракта 23 июня), теракт в Крокус Сити Холле в марте 2024 года в Москве и участившиеся контртеррористические операции,,

– отметили в Нацполиции.