Також Кремлі заявили, що російське суспільство "абсолютно консолідоване" у відсутності підтримки терористичних атак у Дагестані та Росії загалом.
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Кремль повторює старі помилки
У Кремлі заявили, що не бояться повернення до ситуації 2000-х років, коли по всій Росії відбувалися теракти.
Також прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що ніякого звернення після терактів у Дагестані не заплановано. Хоча після теракту в "Крокус Сіті Холл" у Москві 25 березня промова російського диктатора була доволі довгою.
Тим часом глава Дагестану Сергій Меліков заявив, що теракт проти "братства, багатонаціональної єдності та конфесійної неподільності" республіки є спробою розколоти Дагестан. МЗС Росії теж поскаржилося, що терористи в Дагестані намагалися посіяти міжрелігійну ворожнечу.
Аналітики зауважили, що Кремль неодноразово просував ідею про те, що Росія є "гармонійною багатонаціональною та багатоконфесійною державою". І це всупереч ксенофобської риторики з боку активної ультранаціоналістичної спільноти та зростаючу соціальну напруженість.
Цей кремлівський фасад нормальності та стабільності також ігнорує антисемітські заворушення в Дагестані в жовтні 2023 року (у тому числі в Махачкалі, одному з місць теракту 23 червня), теракт у Крокус Сіті Холлі в березні 2024 року в Москві та контртерористичні операції, що почастішали,
– зазначили у Нацполіції.
- Нагадаємо, 23 червня у місті Дербент у Дагестані обстріляли синагогу, церкву та поліцейський пост.
- Наразі відомо про 25 загиблих. З них 15 поліцейських, 5 цивільних та 5, чиї особи поки що не встановлені. Також близько пів сотні поранених нині перебувають у лікарнях.
- Крім цього, стрілянина сталася у Махачкалі – там перерізали горло священнику православного храму і вбили охоронця.