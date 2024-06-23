Также напали на полицейских. Есть информация о раненых и погибших, пишет 24 Канал.

Смотрите также В дагестанском Дербенте возобновились выстрелы: в Махачкале 40 человек стали заложниками

Какое количество погибших и раненых

Российские СМИ сообщили, что по состоянию на 22:54 количество погибших во время террористической атаки на Дагестан возросло до 10 человек, 8 из них полицейские. Ранее муфтият (административно-территориальная единица) республики Дагестан заявил, что пострадали после стрельбы 25 человек.

В то же время региональное управление МВД заявило о ликвидации 4 боевиков в Махачкале.

Впоследствии пропагандисты со ссылкой на российских правоохранителей заявили, что главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова задержали. Ведь его сыновья участвовали в нападении на Махачкалу и Дербент.

В Дагестане произошли теракты

В российской республике Дагестан в городе Дербент неизвестные из автоматов обстреляли синагогу и церковь. Они стреляли также в сотрудников полиции. Предварительно писали, что там погиб один гражданский и один правоохранитель.

Кроме того, в российском городе Махачкала нападавшие перерезали горло священнику православного храма – отцу Николаю. Также они убили охранника.

Впоследствии Национальный антитеррористический комитет уточнил, что в Дербенте и Махачкале неизвестные напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

Однако журналисты Медиазоны геолокувалы видео перестрелок в Махачкале и выяснили, что стрельба была в двух разных храмах:

неподалеку Свято-Успенского собора;

храма святого Равноапостольного Князя Владимира.

Между церквями расстояние ориентировочно 4 километра. Хотя официально заявляли только о нападении на одну церковь в Махачкале.

Обратите внимание! Стрельба прозвучала также на российско-абхазской границе, а именно – возле контрольно-пропускного пункта на реке Псоу. Там также есть жертвы и пострадавшие. Кроме того, выстрелы раздавались в районе Нового Афона (Абхазия), где по меньшей мере один человек получил ранения.