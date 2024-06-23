По предварительным данным, на месте происшествия есть убитые и раненые. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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У границы России и Абхазии была стрельба

Российские пропагандисты пишут, что перестрелка произошла на границе России и Абхазии, что в районе контрольно-пропускного пункта на реке Псоу.

Как пишут российские СМИ, по состоянию на 19:22 (по киевскому времени) один человек погиб, а еще трое ранены из-за стрельбы в Гагрском районе Абхазии, в непосредственной близости от российско-абхазской границы.



На российско-абхазской границе была стрельба / Фото из российских телеграм-каналов

Также в сети появились сообщения о стрельбе в районе Нового Афона, что расположен на территории оккупированной грузинской Абхазии.

Очевидец с места происшествия сообщает на видео, что одному мужчине выстрелили в ногу. Местный также отметил, что выстрелы начались внезапно, когда машины пытались пересечь границу из России в Абхазию.

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Впоследствии в так называемом министерстве внутренних дел Абхазии сообщили, что все участники инцидента – это абхазские граждане. Сейчас так называемое МВД Абхазии проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание лиц, причастных к стрельбе на КПП "Псоу".

Ранее в этот же день стрельба также была и в российском регионе Дагестан. В дагестанском Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь, одновременно группа молодых людей в Махачкале на улице Ермошкина напала на пост ДПС. По предварительным данным, двух террористов якобы ликвидировали россияне.