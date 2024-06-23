В то же время в Воронеже готовятся к атаке БпЛА. Об этом пишут российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно о взрывах в Ростове

В Ростове-на-Дону в районе рынка Атлант возник пожар. В то же время местные жители сообщают о звуке взрыва на месте возгорания.

Пожар в Ростове: смотрите видео

По предварительным данным, причиной взрыва якобы могла стать вспышка трансформатора. Впрочем, пока МЧС России не комментировало это событие.

Пожар в Ростове / Фото РосСМИ

Что известно об атаке дронов на Брянскую область

В Воронежской области российские власти объявили об опасности атаки БпЛА. Губернатор Брянской области Александр Богомаз уже традиционно обвинил в атаке "украинских неонацистов".

Он также заявил, что российское "пе-ве-о" якобы смогло уничтожить все дроны, атаковавшие регион. По словам Богомаза, за час им якобы удалось ликвидировать двенадцать БПЛА самолетного типа.

Два БпЛА – над Трубчевским районом, восемь беспилотников сбиты над территорией Брасовского района, два уничтожены над Почепским районом,

– написал он.

Впоследствии Богомаз добавил, что их "пе-ве-о" якобы уничтожило еще девять дронов. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет. Впрочем, экстренные и оперативные службы работают.

Российские СМИ также сообщают о работе "пе-ве-о" в Смоленске и Ярцево.

В Воронежской области готовятся к атаке БпЛА

Местные власти Воронежской области призвали жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от правительства области и МЧС России.

"Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БпЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими извещениями от правительства области или от МЧС России", – написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.