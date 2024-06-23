Водночас у Воронежі готуються до атаки БпЛА. Про це пишуть російські ЗМІ, передає 24 Канал.

Дивіться також На Бєлгородщині скаржаться на масовану атаку БпЛА

Що відомо про вибухи в Ростові

У Ростові-на-Дону в районі ринку Атлант виникла пожежа. Водночас місцеві жителі повідомляють про звук вибуху на місці займання.

Пожежа в Ростові: дивіться відео

За попередніми даними, причиною вибуху буцімто міг стати спалах трансформатора. Втім, наразі МНС Росії не коментувало цю подію.

Пожежа в Ростові / Фото РосЗМІ

Що відомо про атаку дронів на Брянську область

У Воронезькій області російська влада оголосила про небезпеку атаки БпЛА. Губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз уже традиційно звинуватив в атаці "українських неонацистів".

Він також заявив, що російське "пе-ве-о" буцімто змогло знищити усі дрони, що атакували регіон. За словами Богомаза, за годину їм нбито вдалося ліквідувати дванадцять БпЛА літакового типу.

Два БпЛА – над Трубчевським районом, вісім безпілотників збиті над територією Брасівського району, два знищені над Почепським районом,

– написав він.

Згодом Богомаз додав, що їх "пе-ве-о" нібито знищило ще дев'ять дронів. Він зазначив, що постраждалих та руйнувань немає. Втім, екстрені та оперативні служби працюють.

Російські ЗМІ також повідомляють про роботу "пе-ве-о" в Смоленську та Ярцевому.

У Воронезькій області готуються до атаки БпЛА

Місцева влада Воронезької області закликала жителів зберігати спокій і слідкувати за подальшими сповіщеннями від уряду області та МНС Росії.

"Шановні жителі Воронезької області, на території регіону оголошено небезпеку атаки БпЛА. Прошу зберігати спокій. Сили ППО напоготові. Слідкуйте за подальшими сповіщеннями від уряду області чи від МНС Росії", – написав губернатор Воронезької області Алєксандр Гусєв.