У низці областей одразу ж почали оголошувати повітряні тривоги. Якщо ваш регіон "червоний" на мапі – подбайте про безпеку!

Варто знати ATACMS не допоможуть: чим можна знищити російські Ту-95МС

Тривога та пуск "Калібрів" 23 червня: що відомо

04:56, 23 червня Крилаті ракети у північно-західній частині Кіровоградщини заходять у Черкаську область, вектор руху на Білу Церкву.