У низці областей одразу ж почали оголошувати повітряні тривоги. Якщо ваш регіон "червоний" на мапі – подбайте про безпеку!
Варто знати ATACMS не допоможуть: чим можна знищити російські Ту-95МС
Тривога та пуск "Калібрів" 23 червня: що відомо
04:56, 23 червня
Крилаті ракети у північно-західній частині Кіровоградщини заходять у Черкаську область, вектор руху на Білу Церкву.
04:46, 23 червня
Крилата ракета типу "Калібр" з півдня через Миколаївщину в напрямку Кіровоградської області! – мовитсья у повідомленні Повітряних сил.