Є небагато видів зброї можуть поцілити по аеродромах, на яких розташовані російські винищувачі. Військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу, чим саме можна уразити смертоносні Ту-95.

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Чим можна знищити Ту-95МС

Попередні удари дронами по російських аеродромах не обійшлися без болючих наслідків для ворога. Водночас важливо продовжувати цю тенденцію. Зокрема, пріоритетною ціллю для України є бомбардувальники-ракетоносії Ту-95МС. Саме ці літаки окупанти використовують для масованих обстрілів України.

Дозвіл на удари західною зброєю вглиб Росії може допомогти Україні з ударами по аеродромах, на яких розташовані ці бомбардувальники. Втім є серйозний нюанс.

Є один варіант західних ракет, який міг би діставати в глибину Росії. Це Tomahawk. "Томагавки" зазвичай базуються на морських платформах, варіантів запуску з наземних установок небагато. Навіть якщо нам дозволять бити ракетами ATACMS – вони фізично не дістануть до місць базування тих же Ту-95,

– пояснив Денис Попович.

Наземні платформи для запуску "Томагавків" існують, однак їх є дуже небагато, адже саме цей варіант запуску не прижився.

"Єдиний вихід – це виготовляти власне озброєння, яке могло б діставати до місць базування стратегічних бомбардувальників – у Мурманську та Енгельсі. До Енгельса ми вже діставали, навіть було пошкоджено. У росіян багато цих літаків, близько сорока. У якому вони стані – невідомо", – зауважив військовий оглядач.

Річ у тім, що Ту-95МС – це спадок Радянського Союзу. Тож на сьогодні Росія не може самостійно виробляти ці бомбардувальники, а отже, кожна знижена одиниця такого класу – невідворотна втрата.