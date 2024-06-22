Есть немного видов оружия, которые могут попасть по аэродромам, на которых расположены российские истребители. Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, чем именно можно поразить смертоносные Ту-95.

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Чем можно уничтожить Ту-95МС

Предыдущие удары дронами по российским аэродромам не обошлись без болезненных последствий для врага. В то же время важно продолжать эту тенденцию. В частности, приоритетной целью для Украины являются бомбардировщики-ракетоносители Ту-95МС. Именно эти самолеты оккупанты используют для массированных обстрелов Украины.

Разрешение на удары западным оружием вглубь России может помочь Украине с ударами по аэродромам, на которых расположены эти бомбардировщики. Впрочем, есть серьезный нюанс.

Есть один вариант западных ракет, который мог бы доставать в глубину России. Это Tomahawk. "Томагавки" обычно базируются на морских платформах, вариантов запуска с наземных установок немного. Даже если нам разрешат бить ракетами ATACMS – они физически не достанут до мест базирования тех же Ту-95,

– пояснил Денис Попович.

Наземные платформы для запуска "Томагавков" существуют, однако их очень немного, ведь именно этот вариант запуска не прижился.

"Единственный выход – это изготавливать собственное вооружение, которое могло бы доставать до мест базирования стратегических бомбардировщиков – в Мурманске и Энгельсе. До Энгельса мы уже доставали, даже было повреждено. У россиян много этих самолетов, около сорока. В каком они состоянии – неизвестно", – заметил военный обозреватель.

Дело в том, что Ту-95МС – это наследство Советского Союза. Поэтому на сегодня Россия не может самостоятельно производить эти бомбардировщики, а значит, каждая сниженная единица такого класса – неотвратимая потеря.