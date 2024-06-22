За інформацією російських ЗМІ, буцімто завдано значних пошкоджень приватним будинкам та автомобілям. Наразі на місцях працюють оперативні служби, передає 24 Канал.

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Що відомо про атаку на Бєлгородщину

Низка населених пунктів Бєлгородської області Росії зазнали атак БпЛА. Губернатор області повідомив, що попередньо обійшлося без постраждалих, але буцімто завдано значних пошкоджень інфраструктурі.

Російські ЗМІ повідомляють, що у хуторі Климове Борисівського району внаслідок атаки дрона-камікадзе пошкоджено один приватний будинок. Там нібито вибито вікна, посічено покрівлю та фасад.

У Грайворонському міському окрузі ушкодження виявлено у чотирьох населених пунктах. У селі Пороз пошкоджено одне приватне домоволодіння. Заявляють, що буцімто вибито вікна, посічено покрівлю та надвірні споруди, а також пошкоджено один легковий автомобіль.

Водночас у селі Безимено нібито пошкоджено дах адміністративної будівлі, а в селі Новобудівка-Друга згоріло приватне домоволодіння. Також заявляють, що у селі Головчине пошкоджено один легковий автомобіль.

Росіяни також заявляють, що село Муром Шебекинського міського округу нібито знову зазнало атак дронів. Кажуть, що буцімто внаслідок атак двох безпілотників обрушено дах та пошкоджено внутрішнє оздоблення приватного будинку.

За інформацією від пропагандистських медіа, наразі на місцях працюють оперативні служби.