По информации российских СМИ, якобы нанесен значительный ущерб частным домам и автомобилям. Сейчас на местах работают оперативные службы, передает 24 Канал.

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Что известно об атаке на Белгородскую область

Ряд населенных пунктов Белгородской области России подверглись атакам БпЛА. Губернатор области сообщил, что предварительно обошлось без пострадавших, но якобы нанесен значительный ущерб инфраструктуре.

Российские СМИ сообщают, что в хуторе Климово Борисовского района в результате атаки дрона-камикадзе поврежден один частный дом. Там якобы выбиты окна, посечена кровля и фасад.

В Грайворонском городском округе повреждения обнаружены в четырех населенных пунктах. В селе Пороз повреждено одно частное домовладение. Заявляют, что якобы выбиты окна, посечена кровля и надворные постройки, а также поврежден один легковой автомобиль.

В то же время в селе Безимено якобы повреждена крыша административного здания, а в селе Новостройка-Вторая сгорело частное домовладение. Также заявляют, что в селе Головчино поврежден один легковой автомобиль.

Россияне также заявляют, что село Муром Шебекинского городского округа якобы снова подверглось атакам дронов. Говорят, что якобы в результате атак двух беспилотников обрушена крыша и повреждена внутренняя отделка частного дома.

По информации от пропагандистских медиа, сейчас на местах работают оперативные службы.