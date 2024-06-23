Також напали на поліцейських. Є інформація про поранених та загиблих, пише 24 Канал.

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Яка кількість загиблих та поранених

Російські ЗМІ повідомили, що станом на 22:54 кількість загиблих під час терористичної атаки на Дагестан зросла до 10 осіб, 8 із них поліцейські. Раніше муфтіят (адміністративно-територіальна одиниця) республіки Дагестан заявив що постраждали після стрілянини 25 людей.

Водночас регіональне управління МВС заявило про ліквідацію 4 бойовиків у Махачкалі.

Згодом пропагандисти з посиланням на російських правоохоронців заявили, що голову Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова затримали. Адже його сини брали участь у нападі на Махачкалу та Дербент.

У Дагестані відбулись теракти

У російській республіці Дагестан у місті Дербент невідомі з автоматів обстріляли синагогу та церкву. Вони стріляли також в працівників поліції. Попередньо писали, що там загинув один цивільний та один правоохоронець.

Окрім того, у російському місті Махачкала нападники перерізали горло священнику православного храму – отцю Ніколаю. Також вони вбили охоронця.

Згодом Національний антитерористичний комітет уточнив, що у Дербенті та Махачкалі невідомі напали на два православні храми, синагогу та пост ДПС.

Проте журналісти Медіазони геолокували відео перестрілок у Махачкалі та з'ясували, що стрілянина була у двох різних храмах:

неподалік Свято-Успенського собору;

храму святого Рівноапостольного Князя Володимира.

Між церквами відстань орієнтовно 4 кілометри. Хоча офіційно заявляли тільки про напад на одну церкву в Махачкалі.

Зверніть увагу! Стрілянина пролунала також на російсько-абхазькому кордоні, а саме – біля контрольно-пропускного пункту на річці Псоу. Там також є жертви та постраждалі. Окрім того, постріли лунали у районі Нового Афона (Абхазія), де щонайменше одна людина отримала поранення.