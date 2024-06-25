Голова уряду Ічкерії в еміграції Ахмед Закаєв розповів 24 Каналу, що ці теракти, а також той, що стався у "Крокус Сіті Холі", – це наразі керовані Кремлем і російськими спецслужбами процеси. Вони не мають загрози для режиму Путіна.

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Можуть мати відгук у Європі

Росія сьогодні, на його думку, повертається до улюблених методів – терористичних акцій. Характерно, що за цими подіями імовірно стоїть ісламський тероризм.

Російські спецслужби впродовж десятиліть використовують небезпечні методи, прив'язуючи внутрішні проблеми до міжнародних.

Сьогодні вплутавшись у війну в Україні і загрузнувши там, Росія хоче показати себе "жертвою" ісламського тероризму,

– підкреслив Закаєв.

Водночас в середині Росії, за його словами, жодних ексцесів не буде у зв'язку з подіями в Дагестані. Однак вони можуть мати відгук в Європі. Це дозволить Росії в майбутньому говорити на рівні з європейською спільнотою, що у них є загальний противник.

Мовляв, теракти в Росії, які буцімто підтримуються Україною, можуть з'явитись в Європі. Тому Росія і європейські країни мають "об'єднатися", щоб побороти "ісламський тероризм" і "український нацизм". Це, на думку Закаєва, головний меседж того, що відбувається в Росії.

Чечня все це пройшла, тому російські спецслужби нічого нового не вигадали. Водночас ці відпрацьовані методи можуть бути ефективними у ситуації, яка складається в Європі,

– наголосив він.

Є певні сили, за його словами, що фінансуються Росією, які пропонують Україні "прийняти умови Путіна", погодитись на "перемир'я" та "віддати" йому свої території.

"Якщо ці настрої підігріти у Європі терористичними акціями, то проросійські сили в країнах, де проходять вибори, можуть заручитися підтримкою більшості населення. В цьому розрахунок Путіна і тих, хто розв'язує хвилю терору в самої Росії, і яка може перекинутись на Європу", – підкреслив Ахмед Закаєв.