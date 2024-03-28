"Почему Крокус, а не Кремль": по всей России полиция задерживает людей из-за комментариев о теракте

В разных городах России полиция задерживает людей из-за комментариев о теракте в "Крокусе". Их обвиняют в поддержке терроризма.

Эти инциденты происходят во многих областях – от Петербурга до Магадана. Задерживают даже тех, которые сравнивают терроризм с в Крокусе с обстрелами в Белгороде.

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За какие комментарии задерживают людей в России

Полицейские и сотрудники ФСБ при силовой поддержке СОБР в Магаданской области задержали 75-летнего жителя поселка Ола.

По данным полиции, мужчина "разместил в тематической группе в мессенджере сообщение, которое одобряет совершенный террористический акт" в концертном зале "Крокус Сити Холл".

На видео, снятом в полиции, он заявил, что "совершил глупость", сожалеет о сказанном и раскаивается. По его словам, он написал в комментарии к ролику, что "надо было больше мочить тунеядцев" – посетителей "Крокуса".

В отношении него возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма, максимальное наказание по которой составляет 7 лет лишения свободы. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Между тем в Башкортостане задержали блогера Рустама Абсалямова, который во время трансляции призвал "взорвать Москву".

Зато в Петербурге в оправдании терроризма обвинили 26-летнего гражданина Таджикистана, который публиковал комментарии под новостями о теракте в "Крокусе".

Также в Петербурге 27 марта по обвинению в оправдании терроризма арестовали декоратора Николая Конашенко, который написал в фейсбуке: "Почему Крокус, а не Кремль?".

А вот в Липецкой области вообще задержали мать участника так называемой "спецоперации" – во время онлайн-трансляции она сравнивала погибших в "Крокусе" с погибшими во время обстрелов Белгорода.

Также в Нижнем Новгороде полиция составила административный протокол в отношении родителей 15-летней школьницы, которая заявила на видео, что из-за теракта в "Крокусе" ей не пришлось ехать в Москву, а значит, ей "можно продолжать бухать".

Напомним, что в результате теракта в "Крокусе" погибли 143 человека. Российские СМИ также пишут, что по предварительным данным, 95 человек считаются пропавшими без вести.