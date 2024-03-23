Это в интересах лишь одного человека, – политтехнолог разнес версию Путина о теракте в "Крокусе"

Вечером 22 марта в концертном зале Подмосковья произошел теракт. Количество жертв до сих пор продолжает расти. В России якобы уже задержали террористов, а Владимир Путин рассказал об их "связи с Украиной".

Но версия Путина о теракте не выдерживает критики. Российский оппозиционный политтехнолог Ростислав Мурзагулов в эфире 24 Канала подробно проанализировал заявление диктатора и объяснил, почему оно является абсолютным бредом.

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За все ответственный Путин

Менее чем через сутки после стрельбы в концертном зале Подмосковья Владимир Путин выступил с заявлением. По его словам, всех четырех человек, которые открыли огонь по гражданским в "Крокус Сити Холл" задержали. Более того, диктатор заявил, что они, мол, двигались в сторону Украины. Им якобы должны были открыть "окно" для перехода государственной границы.

Есть единственный человек, в интересах которого был этот теракт, – это Владимир Путин. Я уверен, что он в любом случае ответственен за этот теракт. Он также ответственен за все теракты, которые произошли на территории Украины, где погибло гораздо больше людей,

– отметил Ростислав Мурзагулов.

По мнению политтехнолога, этот теракт совершили или по непосредственному приказу Путина, или же это идея российских генералов, которые решили, что будет в интересах Путина.

Что интересно, в версии, которую рассказал российский президент, есть нюанс. Посол России в Беларуси после обращения Путина рассказал, что террористов поймали на границе с Беларусью. И именно белорусские спецслужбы якобы помогли задержать мужчин.

Эти версии являются такой чушью, что их даже комментировать стыдно. Они говорят, что пришли несколько таджиков, которым дали по пол миллиона тысяч рублей и приказали убить несколько десятков человек и поджечь ТРЦ. Даже если поверить, что они были такими профессионалами, что смогли поджечь сложную инженерную конструкцию, то потом сели в тот же автомобиль, который "засветился" на всех камерах, чтобы через всю Россию поехать в сторону Украины? Как такое вообще можно представить?,

– подчеркнул политтехнолог.

Мужчины, по версии россиян, не доехали 100 километров до границы, где их якобы должны были пропустить на территорию Украины. То есть история такая, что через несколько часов после самого теракта, таджики на той же машине смогли беспрепятственно доехать до Брянской области.

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Абсурдная ложь России

Россия в целом переполнена полицейскими, силовиками и представителями спецслужб. А что и говорили о границе с Украиной, против которой Россия ведет войну.

Это очень укрепленные границы с обеих сторон, фактически линия фронта. Там есть минные поля, тяжелая техника. Более того, каждая пограничная зона с двух сторон переполнена силовиками, контрразведкой. Там и муха не пролетит. И эти "суперпрофессионалы", по словам ФСБшников, должны были все это пройти? Это бред,

– отметил политтехнолог.

Мурзагулов назвал еще несколько несостыковок в версии российских властей. Как оказалось, один из названых террористов был таксистом и работал в Самаре, и в день теракта также находился вместе со своей семьей. Таджикистан официально опроверг причастность еще двух своих граждан, фото и имена которых публиковали в России. Они вернулись из России в Таджикистан еще в 2023 году, а после этого не выезжали из страны.

"Таких разногласий может оказаться еще куча. Мы имеем государство, которое абсолютно забрехалось. Единственный человек, которому это выгодно – Путин. Это будет понятно и из следующих его действий", – подчеркнул Мурзагулов.

В частности, есть немало мнений о том, что Владимир Путин использует этот теракт, как повод начать всеобщую мобилизацию в России и укрепить свою власть.

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