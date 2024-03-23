Це в інтересах лише однієї людини, – політтехнолог розніс версію Путіна про теракт в "Крокусі"

Увечері 22 березня у концертному залі Підмосков'я відбувся теракт. Кількість жертв й досі продовжує зростати. У Росії начебто вже затримали терористів, а Владімір Путін розповів про їхній "зв'язок з Україною".

Втім, версія Путіна про теракт не витримує критики. Російський опозиційний політтехнолог Ростислав Мурзагулов в етері 24 Каналу детально проаналізував заяву диктатора та пояснив, чому вона є абсолютною маячнею.

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За все відповідальний Путін

Менш ніж за добу після стрілянини у концертному залі Підмосков'я Владімір Путін виступив із заявою. За його словами, усіх чотирьох осіб, які відкрили вогонь по цивільних у "Крокус Сіті Хол" затримали. Ба більше, диктатор заявив, що вони, мовляв, рухалися у бік України. Їм нібито мали відкрити "вікно" для переходу державного кордону.

Є єдина людина, в інтересах якої був цей теракт, – це Владімір Путін. Я впевнений, що він у будь-якому випадку відповідальний за цей теракт. Він також відповідальний за всі теракти, які відбулися на території України, де загинуло набагато більше людей,

– наголосив Ростислав Мурзагулов.

На думку політтехнолога, цей теракт вчинили або за безпосереднім наказом Путіна, або ж це ідея російських генералів, які вирішили, що буде в інтересах Путіна.

Що цікаво, у версії, яку розповів російський президент, є нюанс. Посол Росії у Білорусі після звернення Путіна розповів, що терористів зловили на кордоні з Білоруссю. І саме білоруські спецслужби нібито допомогли затримати чоловіків.

Ці версії є такою нісенітницею, що їх навіть коментувати соромно. Вони кажуть, що прийшли кілька таджиків, яким дали по пів мільйона тисяч рублів і наказали вбити кілька десятків людей і підпалити ТРЦ. Навіть якщо повірити, що вони були такими професіоналами, що змогли підпалити складну інженерну конструкцію, то потім сіли в той же автомобіль, який "засвітився" на всіх камерах, щоб через всю Росію поїхати в бік України? Як таке взагалі можна уявити?,

– наголосив політтехнолог.

Чоловіки, за версією росіян, не доїхали 100 кілометрів до кордону, де їх начебто мали пропустити на територію України. Тобто історія така, що за кілька годин після самого теракту, таджики на тій же машині змогли безперешкодно доїхати до Брянської області.

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Абсурдна брехня Росії

Росія загалом переповнена поліцейськими, силовиками та представниками спецслужб. А що й говорили про кордон з Україною, проти якої Росія веде війну.

Це дуже укріплені кордони з обох боків, фактично лінія фронту. Там є мінні поля, важка техніка. Ба більше, кожна прикордонна зона з двох боків переповнена силовиками, контррозвідкою. Там і муха не пролетить. І оці "суперпрофесіонали", за словами ФСБшників, мали все це пройти? Це маячня,

– зазначив політтехнолог.

Мурзагулов назвав ще кілька нестикувань у версії російської влади. Як виявилось, один із названих терористів був таксистом та працював у Самарі, і в день теракту також перебував разом зі своєю сім'єю. Таджикистан офіційно спростував причетність ще двох своїх громадян, фото та імена яких публікували у Росії. Вони повернулися з Росії до Таджикистану ще у 2023 році, а після цього не виїжджали з країни.

"Таких розбіжностей може виявитися ще купа. Ми маємо державу, яка абсолютно забрехалася. Єдина людина, якій це вигідно – Путін. Це буде зрозуміло і з наступних його дій", – підкреслив Мурзагулов.

Зокрема, є чимало думок про те, що Владімір Путін використає цей теракт як привід розпочати загальну мобілізацію у Росії та укріпити свою владу.

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