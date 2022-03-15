Терапия для малышей: в Киеве кинологи с собаками помогают детям, эмоциональные фото

15 марта 2022 , 07:37
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Источник:

Национальная полиция Украины

В Киеве кинологи со своими подопечными – собаками – поддерживают детей. Главная цель – помочь малышам пережить это время.

Напомним, что 24 февраля 2022 года Россия начала войну в Украине.

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Кинологи с собаками помогают детям

Киевские правоохранители вместе со своими напарниками-собаками помогают детям на столичном железнодорожном вокзале. Они сделали исключение для детей в это непростое время и начали заниматься канистерапией.

Что такое канистерапия

Это метод положительного психосоциального и физиореабилитационного воздействия на людей, нуждающихся в этом, через специально управляемых и обученных собак. Является одним из способов зоотерапии.

Поэтому собаки с кинологами, которые в мирное время занимались поисками преступников, сейчас помогают детям:

  • успокаивают их,
  • играют с ними,
  • или любыми методами отвлекают малыша от войны.
 

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Автор: Віта Свірневська