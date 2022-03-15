Терапія для малечі: у Києві кінологи з собаками допомагають дітям, емоційні фото

15 березня 2022 , 07:20
Читать новость на русском

Джерело:

Національна поліція України

У Києві кінологи зі своїми підопічними – собаками – підтримують дітей. Головна мета – допомогти малечі пережити цей час.

Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року Росія почала війну в Україні.  

Актуально Після вибухів у кількох районах Києва трапилися загоряння

Кінологи з собаками допомагають дітям 

Київські правоохоронці разом зі своїми напарниками-собаками допомагають дітям на столичному залізничному вокзалі. Вони зробили виняток для дітей у цей непростий час та почали займатися каністерапією.

Що таке каністерапія

Це метод позитивного психосоціального і фізіореабілітаційного впливу на людей, які цього потребують, через спеціально керованих і навчених собак. Є одним із методів зоотерапії.

Тож, собаки з кінологами, які у мирний час, займалися пошуками злочинців, зараз допомагають дітям:

  • заспокоюють їх,
  • граються з ними,
  • чи будь-якими методами відвертають увагу малечі від війни.

Ярослав Грицак пояснив, чому росіяни крадуть історію України: дивтися відео 

 
Автор: Віта Свірневська