Терапія для малечі: у Києві кінологи з собаками допомагають дітям, емоційні фото

У Києві кінологи зі своїми підопічними – собаками – підтримують дітей. Головна мета – допомогти малечі пережити цей час.

Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року Росія почала війну в Україні.

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Кінологи з собаками допомагають дітям

Київські правоохоронці разом зі своїми напарниками-собаками допомагають дітям на столичному залізничному вокзалі. Вони зробили виняток для дітей у цей непростий час та почали займатися каністерапією.

Що таке каністерапія Це метод позитивного психосоціального і фізіореабілітаційного впливу на людей, які цього потребують, через спеціально керованих і навчених собак. Є одним із методів зоотерапії.

Тож, собаки з кінологами, які у мирний час, займалися пошуками злочинців, зараз допомагають дітям:

заспокоюють їх,

граються з ними,

чи будь-якими методами відвертають увагу малечі від війни.

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