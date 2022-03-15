Ситуацію в Києві прокоментував радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Про це повідомляє 24 канал.
Раніше У кількох районах Києва чули вибухи: ракета могла влучити у житловий квартал
Під ранок були обстріли Києва. Зараз є кілька викликів ДСНС та кілька загорянь,
– сказав Денисенко.
Він додав, що наразі фахівці встановлюють, що насправді відбулося.
Зауважимо, у соцмережах кияни писали, що почули щонайменше 4 вибухи. Два з них пролунали о 4 годині ранку і ще два – через годину. За попередніми даними, ворожі ракети могли влучити у житловий квартал Києва.
До теми дивіться відео про падіння ракети на Куренівці у Києві: