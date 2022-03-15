Як пишуть у соцмережах, під ранок було чути щонайменше 4 вибухи – два о 4:00 та ще два о 5:00. Останні могли бути десь на Лівому березі.
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Місцеві мешканці розповіли, що вибухи були потужними. "Аж дім здригнувся, на вулицях спрацювала автомобільна сигналізація", – пишуть вони.
За попередньою інформацією, випущені росіянами ракети поцілили по житловому кварталу в центрі міста. Спалахнула масштабна пожежа.
Водночас у телеграм-каналі, який пише про моніторинг військової активності у Білорусі, повідомили про запуск кількох ракети з Мозиря. Офіційного підтвердження цьому поки немає.
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