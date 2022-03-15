Как пишут в соцсетях, под утро было слышно по меньшей мере 4 взрыва – два в 4:00 и еще два в 5:00. Последние могли быть где-то на Левом берегу.
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Оккупанты могли попасть в жилой дом
Местные жители рассказали, что взрывы были мощными. "Аж дом дрогнул, на улицах сработала автомобильная сигнализация", – пишут они.
По предварительной информации, выпущенные россиянами ракеты попали по жилому кварталу в центре города. Вспыхнул масштабный пожар.
В то же время в телеграм-канале, который пишет о мониторинге военной активности в Беларуси, сообщили о запуске нескольких ракет из Мозыря. Официального подтверждения этому пока нет.
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