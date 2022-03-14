Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

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"Киев сегодня подвергся атакам врага. Рано утром снаряд попал в 9-ти этажный жилой дом на Оболони. По уточненным данным, один человек погиб. 10 получили ранения. Из дома эвакуировали около 70 жителей. А буквально недавно обломки ракеты упали на дорогу на Куреневке. Один человек погиб, шестеро раненых. Двоих раненых забрала скорая", – рассказал Кличко.

Фото последствий обстрела:

Также, по его словам, разрушениям подверглись и другие гражданские здания и транспорт.

Полностью уничтожен троллейбус, находившийся без пассажиров. Вылетели стекла, поврежденные балконы окрестных домов и коммерческие помещения на первых этажах. Спасатели и бригады скорой работают на месте,

– сообщил мэр Киева.