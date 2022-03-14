Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

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"Київ сьогодні зазнав атак ворога. Рано вранці снаряд потрапив у 9-ти поверховий житловий будинок на Оболоні. За уточненими даними, одна людина загинула. 10 отримали поранення. З будинку евакуювали близько 70 мешканців. А буквально нещодавно уламки ракети впали на дорогу на Куренівці. Одна людина загинула, шестеро поранених. Двох поранених забрала швидка", – розповів Кличко.

Фото наслідків обстрілу:

Також, за його словами, руйнації зазнали інші цивільні будівлі та транспорт.

Повністю знищений тролейбус, який був без пасажирів. Повилітали шибки, пошкоджені балкони навколишніх будинків та комерційні приміщення на перших поверхах. Рятувальники і бригади швидкої працюють на місці,

– повідомив мер Києва.

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