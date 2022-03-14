Росія порушила закони та звичаї війни та вчинила умисне вбивство. Досудове розслідування здійснюватиме Оболонське управління поліції ГУ Нацполіції Києва.

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Що відомо про обстріл багатоповерхівки в Києві

Окупанти обстріляли ракетами житловий квартал Києва приблизно о 5:00 14 березня. Проросійські бойовики пошкодили багатоповерхівку на Оболоні – зруйнували кілька поверхів.

Зверніть увагу! Якщо ви стали свідком воєнного злочину Росії – фіксуйте та надсилайте докази.

Наразі відбуваються пошукові роботи. У Київській міській державній адміністрації повідомили, що відомо про одного загиблого. До лікарні доправили 3 особи, на місці допомогли 9 людям, врятували 15 мешканців будинку, евакуювали – 63.

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Обстріл окупантами багатоповерхівки на Оболоні – розпочато розслідування. За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Встановлено, що 14 березня 2022 року приблизно о 5:00 ранку збройні сили Росії здійснили ракетний обстріл житлового кварталу в Києві. Снаряд потрапив у дев'ятиповерховий житловий будинок на Оболоні.

Частково зруйновано декілька поверхів, відбулось загоряння квартир. За попередніми даними, одна людина загинула, ще десять постраждало. Пошукові роботи продовжуються. Кількість загиблих та постраждалих уточнюється.

Досудове розслідування здійснює Оболонське управління поліції ГУ Нацполіції в Києві. Якщо ви стали свідком воєнного злочину Росії, фіксуйте та надсилайте докази.