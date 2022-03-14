Окупанти атакували житлову багатоповерхівку на Оболоні 14 березня. Внаслідок обстрілів загинули 2 людей та ще 7 – постраждали. Рятувальникам, на щастя, вдалось евакуювати щонайменше 63 людей.

До теми Внаслідок потрапляння снаряду у будинок на Оболоні у Києві загинуло щонайменше 2 людини

На обличчі мешканців будинку – розпач, смуток, страх, шок і ще безліч інших почуттів. Їм важко зрозуміти, що рідного дому вже фактично немає.



Емоції мешканки будинку / Фото Наталії Нагорної



Люди не покидають домашніх улюбленців / Фото Наталії Нагорної

До теми – Наслідки обстрілу багатоповерхівки в Києві: дивіться відео