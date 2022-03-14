Трьох людей вдалося госпіталізувати. Ще для 9 надали допомогу на місці.
До теми На Оболоні в Києві окупанти влучили у багатоповерхівку: рятувальники шукають людей
Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували 15 людей та евакуювали 63 особи. Наразі ще тривають пошуки. О 7:58 вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу.
ДСНС бореться з наслідками обстрілу: дивіться відео
Евакуація людини у Києві: дивіться відео
Врятована жінка / Фото ДСНС
Евакуація з дев'ятиповерхівки / Фото ДСНС
Окупанти обстріляли будинок вночі 14 березня / Фото ДСНС
Вже знайшли тіла 2 людей / Фото ДСНС
Росіяни знову обстріляли мирних людей / Фото ДСНС
Госпіталізували трьох людей / Фото ДСНС
У будинку виникла пожежа / Фото ДСНС
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