Трьох людей вдалося госпіталізувати. Ще для 9 надали допомогу на місці.

До теми На Оболоні в Києві окупанти влучили у багатоповерхівку: рятувальники шукають людей

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували 15 людей та евакуювали 63 особи. Наразі ще тривають пошуки. О 7:58 вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу.

ДСНС бореться з наслідками обстрілу: дивіться відео

Евакуація людини у Києві: дивіться відео

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Врятована жінка / Фото ДСНС

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Евакуація з дев'ятиповерхівки / Фото ДСНС

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Окупанти обстріляли будинок вночі 14 березня / Фото ДСНС

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Вже знайшли тіла 2 людей / Фото ДСНС

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Росіяни знову обстріляли мирних людей / Фото ДСНС

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Госпіталізували трьох людей / Фото ДСНС

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У будинку виникла пожежа / Фото ДСНС

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