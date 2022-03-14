У ДСНС повідомляють, що тип об'єкта, що влетів у багатоповерхівку ще не визначили. Через бомбардування сталася пожежа. Станом на 7 ранку 14 березня її локалізували.

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Внаслідок потрапляння невідомого об'єкту сталося часткове руйнування сходової клітини з 1 по 3 поверхи та фасаду будинку з 1 по 9 поверхи, а також сталося загоряння в квартирах на 3 та 4 поверхах,

– мовиться в повідомленні.

На місце прибули 35 рятувальників. Пожежу локалізували на площі 500 метрів квадратних. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Обстріл багатоповерхівки на Оболоні / Фото ДСНС

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