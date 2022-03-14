В ГСЧС сообщают, что тип влетевшего в многоэтажку объекта еще не определили. Из-за бомбардировки произошел пожар. По состоянию на 7 утра 14 марта его локализовали.

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В результате попадания неизвестного объекта произошло частичное разрушение лестничной клетки с 1 по 3 этажи и фасада дома с 1 по 9 этажи, а также произошло возгорание в квартирах на 3-м и 4-м этажах,

– говорится в сообщении.

На место прибыли 35 спасателей. Пожар локализовали на площади 500 метров квадратных. Информация о пострадавших уточняется.

Обстрел многоэтажки на Оболони / Фото ГСЧС

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