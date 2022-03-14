О целесообразности переговоров между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным и готовности российского президента к переговорам – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал политолог, эксперт Growford Institute Валерий Клочок.

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Прямые переговоры Зеленского и Путина и возможные результаты

Насколько вообще расчетлива идея проведения переговоров с Путиным сейчас, господин Валерий?

Относительно переговоров пока никакой конкретной информации нет. Зеленский уже несколько раз обращался к Путину по поводу переговоров. Последняя информация свидетельствует о том, что Эрдоган обратился к хозяину Кремля с предложением провести разговор в Стамбуле. Ответа до сих пор нет.

Политолог, эксперт Growford Institute Валерий Клочок / Фото из архива автора

А если встреча таки состоится в какой-то перспективе, удастся ли договориться?

Позиция россиян по отношению к нам сегодня не изменилась практически. Очень сложно говорить о каких-то положительных сдвигах. На уровне невозможного, я бы сказал. И дальше раздаются заявления о мифических нацистах, которые здесь всех убивают.

Переговорный процесс будет иметь успех для нас исключительно в случае позиционного превосходства над врагом. Определенная трансформация взглядов России в настоящее время прослеживается на уровне риторики. Путин в последнее время уже меньше стал упоминать о денацификации. Мне это бросилось в глаза. Однако это не значит, что он отступил от этой идеи.

Наш противник следит за тем, как его унижают и пытаются маневрировать. Недавно мир увидели первые плоды таких путинских наблюдений.

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Путин не хочет переговоров с Зеленским / Фото Getty Images

Видео, на котором вражеский президент якобы общается с прессой, хоть и неумело смонтировано, но все же призвано было показать миру, что он не параноик. Не конченый, как многие убеждены. Мол, смотрите: "Я не такая, я другая, я жду трамвая".

Но и этот ход не удался, потому что все сразу отметили искусственное происхождение видео.

Позиция Украины и России и требования Путина

Если победы на поле боя будут определять положение дел на фронте дипломатическом, то сейчас кто занимает более выгодную позицию: мы или россияне?

Россияне потеряли инициативу и теперь прибегают к бессмысленному насилию и мародерству. Ярким примером является расстрел волонтеров в Буче или подрыв путей в Ирпене.

Наша позиция из-за этого – довольно непростая, несмотря ни на что. Да, военные у нас все контролируют, но то, что делают солдаты оккупанта, просто ужасает. Я нигде такого не видел. Это идиотизм самого высокого качества. Такими действиями захватчики в определенной степени подрывают наши позиции. К тому же, как правило, когда начинаются дипломатические переговоры – оружие сразу умолкает.

А у нас же вы смотрите, что происходит. Идут переговоры, а россияне в то время валят по полной. Поэтому, конечно, нам как стороне, на которую напали, сложнее. Переговоры будут продолжаться. Третий раунд не будет последним.

Если бы звезды сложились идеально и Путин согласился на диалог, какие требования нам следует выдвигать сначала?

Прежде всего нужно будет говорить о безопасности. А все остальное уже потом. Вы же понимаете, что отдельно будут идти политические требования. Путин, возможно, потребует ратификации каких-либо документов. Принятие будет почти наверняка происходить в закрытом режиме. Подальше от человеческого глаза. Все, что мы заметим, – это прекращение огня.

К политическим требованиям может относиться, например, признание Крыма российским, признание псевдореспублик, и неразмещение наступательного вооружения. Вся остальная территория будет под нашим контролем жить и восстанавливаться.

Этот вариант очень сложно будет реализовать в условиях общепатриотических настроений населения. Последнее его просто не примет. Все сейчас хотят идти вперед отвоевывать территории до самого Крыма. Вместе с тем нужно понимать, что россиян банально больше. У них больше живой силы. Они как саранча прут.

Да, наши ребята делают все, как следует. Но чтобы прикопать здесь всех врагов, нам чисто с математической точки зрения, нужно будет не менее ста дней. При сохранении нынешних темпов утилизации россиян.

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Состояние Путина и закрытие неба

Путин вообще готов к переговорам с психологической точки зрения?

О полной неадекватности Путина свидетельствует само решение начать войну. Определять состояние психики хозяина Кремля нет нужды. Все уже стало совершенно очевидным.

С этим человеком договариваться не о чем. Ну, в принципе. Мы можем с вами выискивать какие-то моменты, из приведенных мною раньше. Как, например, это поддельное видео. Но это всего-навсего маневр. Не отступление. Он оценивает это так: окей, за 2 дня не удалось, удастся за 12.

Зачем американцы выясняют психическое состояние Путина?

Среди последующих после этого уяснения действий может быть работа на уничтожение. Однако, это будет не так-то просто. Путин сидит в бункере. К примеру, к убийству Бен Ладена американцы готовились несколько лет. Это если произвести соответствующие аналогии.

Психическое состояние Путина вызывает сомнения / Фото Getty Images

Дальше может быть опция, предусматривающая попытку переломить политическую российскую элиту с целью организации дворцового переворота. Об этом уже многие говорят достаточно давно. Уже даже на убийство собрали 10 миллиардов долларов. Такую сумму собрали неравнодушные российские богачи по инициативе Конанихина, который первым внес средства и предложил всем желающим приобщиться.

Третий момент. А будет ли политическая элита после смерти Путина думать по-другому? Пока надежды на это нет. Возможно, когда не станет главного, все его подчиненные заговорят уже по-другому.

Возвращаясь к реальным возможностям, нам нужно сейчас настаивать на закрытии неба. Ибо судя по заявлениям из Кремля в адрес стран Балтии, там может быть открыт следующий фронт.

А какие у нас шансы на принятие решения по небу?

Все, что мы можем сейчас делать в этом плане – это оказывать давление постоянно. Всеми способами требовать. Одним из рычагов может быть общественное давление на западе. Следует доказывать позицию о неотвратимости военного участия НАТО. Иного выхода нет.

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