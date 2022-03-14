Про доцільність переговорів між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним і готовність російського президента до перемовин – в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів політолог, експерт Growford Institute Валерій Клочок.

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Прямі переговори Зеленського та Путіна і можливі результати

Наскільки взагалі розважливою є ідея проведення переговорів із Путіним зараз, пане Валерію?

Щодо переговорів поки що жодної конкретної інформації немає. Зеленський вже кілька разів звертався до Путіна щодо переговорів. Остання інформація свідчить про те, що Ердоган звернувся до господаря Кремля з пропозицією все-таки провести розмову у Стамбулі. Відповіді досі й немає.

Політолог, експерт Growford Institute Валерій Клочок / Фото з архіву автора

А якщо зустріч таки відбудеться в якійсь перспективі, чи вдасться про щось домовитися?

Позиція росіян щодо нас на сьогодні не змінилася практично. Дуже складно говорити про якісь позитивні зрушення. На рівні неможливого, я б так сказав. І далі лунають заяви про міфічних нацистів, котрі тут всіх вбивають.

Переговорний процес матиме успіх для нас виключно у випадку позиційної переваги над ворогом. Певна трансформація поглядів Росії нині простежується хіба на рівні риторики. Путін останнім часом вже менше став згадувати про денацифікацію. Мені це впало в око. Проте це не означає, що він відступив від цієї ідеї.

Наш противник стежить за тим, як його принижують і намагається маневрувати. Недавно світ побачили перші плоди таких путінських спостережень.

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Путін не хоче переговорів із Зеленським / Фото Getty Images

Відео, на якому ворожий президент начебто спілкується із пресою, хоч і невміло змонтоване, та все ж покликане було показати світові, що він не параноїк. Не кончений, як багато хто переконаний. Мовляв, дивіться: "Я нє такая, я другая, жду трамвая".

Але й цей хід не вдався, бо всі одразу відзначили штучне походження відео.

Позиція України і Росії та вимоги Путіну

Якщо перемоги на полі бою будуть визначати стан справ на фронті дипломатичному, то зараз хто займає вигіднішу позицію: ми чи росіяни?

Росіяни втратили ініціативу і тепер вдаються до безглуздого насилля та мародерства. Яскравим прикладом є розстріл волонтерів у Бучі чи підрив колії в Ірпені.

Наша позиція через це – доволі непроста попри все. Так, військові у нас все контролюють, але те, що роблять солдати окупанта просто жахає. Я ніде такого не бачив. Це ідіотизм найвищого ґатунку. Такими діями загарбники, певною мірою, підривають наші позиції. До того ж, як правило, коли починаються дипломатичні перемовини – зброя відразу замовкає.

А в нас же, ви дивіться, що відбувається. Ідуть переговори, а росіяни у той час гатять по повній. Тому, звичайно, нам, як стороні, на яку напали, складніше. Перемовини триватимуть і надалі. Третій раунд не буде крайнім.

Якби зірки склалися ідеально і Путін погодився на діалог, то які вимоги нам слід висувати спершу?

Перш за все треба буде говорити про безпеку. А все інше вже потім. Ви ж розумієте, що окремо будуть іти політичні вимоги. Путін, можливо, буде вимагати ратифікації якихось документів. Ухвалення буде, майже напевно, відбуватися у закритому режимі. Подалі від людського ока. Все, що ми помітимо – це припинення вогню.

До політичних вимог може відноситися, наприклад, визнання Криму російським, визнання псевдореспублік, і нерозміщення наступального озброєння. Вся інша територія буде під нашим контролем спокійно жити та відбудовуватися.

Цей варіант дуже складно буде втілити в умовах загальнопатріотичних настроїв населення. Останнє його просто не прийме. Всі зараз хочуть іти вперед відвойовувати території аж до самого Криму. Разом з тим, треба розуміти, що росіян банально більше. У них більше живої сили. Вони як сарана пруть.

Так, наші хлопці роблять все, як слід. Але щоб прикопати тут всіх ворогів, нам чисто з математичної точки зору, потрібно буде не менш як сто днів. За умови збереження нинішніх темпів утилізації росіян.

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Стан Путіна та закриття неба

Путін взагалі готовий до переговорів із психологічної точки зору?

Про повну неадекватність Путіна свідчить вже саме рішення почати війну. Встановлювати стан психіки господаря Кремля нема потреби. Все вже стало цілком очевидним.

З цією людиною домовлятися нема про що. Ну, в принципі. Ми можемо з вами вишукувати якісь моменти, з наведених мною раніше. Як, наприклад, те підроблене відео. Та це всього лише маневр. Не відступ. Він оцінює це так: окей, за 2 дні не вдалося, то вдасться за 12.

Для чого американці з'ясовують психічний стан Путіна?

Серед наступних після цього з'ясування дій може бути робота на знищення. Однак, це буде не так вже й просто. Путін сидить у бункері. Наприклад, до вбивства Бен Ладена американці готувалися кілька років. Це якщо провести відповідні аналогії.

Психічний стан Путіна викликає сумніви / Фото Getty Images

Далі може бути опція, яка передбачатиме спробу переламати політичну російську еліту з метою організації палацового перевороту. Про це вже багато хто говорить доволі давно. Вже навіть на вбивство зібрали 10 мільярдів доларів. Таку суму зібрали небайдужі російські багатії за ініціативою Конанихіна, який першим вніс кошти й запропонував всім охочим долучитися.

Третій момент. А чи політична еліта після смерті Путіна буде думати по-іншому? Поки що сподіватися на це підстав нема. Можливо, коли не стане головного, всі його підлеглі заговорять вже інакше.

Повертаючись до реальних можливостей, нам треба зараз наполягати на закритті неба. Бо судячи із заяв з Кремля на адресу країн Балтії, там може бути відкрито наступний фронт.

А які у нас шанси на ухвалення рішення щодо неба?

Все, що ми можемо зараз робити в цьому плані, – це чинити тиск постійно. Всіма способами вимагати. Одним із важелів може бути суспільний тиск на заході. Треба доводити позицію про невідворотність військової участі НАТО. Іншого виходу немає.

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