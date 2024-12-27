Про це 24 Каналу розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, зауваживши, що північнокорейські військові поки що залучені лише у боях на Курщині. Водночас в майбутньому Росія можливо і залучить їх й на інших напрямках фронту.

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Про нібито участь військ КНДР у боях на Півдні

Речник Сил оборони Півдня зазначив, що наразі є інформація про те, що військові з Північної Кореї залучені у боях в Курській області проти українських сил та засобів.

Щодо Півдня, такої інформації не було. Ті хто, надав таку інформацію, я не знаю, чи вони заглядали в документи тих російських бійців, яких вони могли назвати північнокорейськими,

– наголосив Волошин.

Водночас речник Сил оборони Півдня додав, що Росія використовує війська з КНДР так, як їй заманеться.

"Можливо, що скоро країна-агресорка перекине їх на будь-який інший напрямок на лінії фронту в Україні, чи то Курахівський, чи під Часів Яр", – додав він.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що кількість убитих і поранених північнокорейських військових на Курщині перевищує вже 3 тисячі осіб.

Тим часом журналісти The Wall Street Journal розкрили нові деталі співпраці КНДР та Росії. Так, Північна Корея відправила до Росії близько 20 000 контейнерів з боєприпасами, за що вона могла заплатити КНДР 5,5 мільярда доларів. Ба більше, країна-агресорка може платити близько 572 мільйонів доларів на рік безпосередньо за надану живу силу з КНДР.