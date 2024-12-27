Об этом 24 Каналу рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, отметив, что северокорейские военные пока задействованы только в боях на Курщине. В то же время в будущем Россия возможно и привлечет их и на других направлениях фронта.

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О якобы участии войск КНДР в боях на Юге

Представитель Сил обороны Юга отметил, что сейчас есть информация о том, что военные из Северной Кореи привлечены в боях в Курской области против украинских сил и средств.

По Югу, такой информации не было. Те кто, предоставил такую информацию, я не знаю, заглядывали ли они в документы тех российских бойцов, которых они могли назвать северокорейскими,

– подчеркнул Волошин.

В то же время представитель Сил обороны Юга добавил, что Россия использует войска из КНДР так, как ей заблагорассудится.

"Возможно, что скоро страна-агрессор перебросит их на любое другое направление на линии фронта в Украине, или Кураховский, или под Часов Яр", – добавил он.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что количество убитых и раненых северокорейских военных на Курщине превышает уже 3 тысячи человек.

Между тем журналисты The Wall Street Journal раскрыли новые детали сотрудничества КНДР и России. Так, Северная Корея отправила в Россию около 20 000 контейнеров с боеприпасами, за что она могла заплатить КНДР 5,5 миллиардов долларов. Более того, страна-агрессор может платить около 572 миллионов долларов в год непосредственно за предоставленную живую силу из КНДР.