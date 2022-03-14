Відповідну інформацію оприлюднили у телеграмі Київської міської державної адміністрації. Такі дані станом на 11:51 14 березня.

Важливо 15-річна дівчина загинула внаслідок обстрілу в Дергачах на Харківщині

Внаслідок атаки окупантів на будинок на Оболоні загинула людина

За уточненою інформацією, внаслідок вибуху в житловому будинку в Оболонському районі загинула одна людина,

– мовиться у повідомленні.

Попередньо рятувальники розповіли, що станом на 07:40 в 9-поверховому житловому будинку:

виявили тіло 1 загиблої особи;

доправили у лікарню 3 особи;

надали допомогу на місці 9 особам;

врятували 15 осіб та евакуювали – 63 особи.

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