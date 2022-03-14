Соответствующая информация была опубликована в телеграмме Киевской городской государственной администрации. Таковы данные по состоянию на 11:51 14 марта.

Важно 15-летняя девушка погибла в результате обстрела в Дергачах Харьковской области

В результате атаки оккупантов на дом на Оболони погиб человек

По уточненной информации, в результате взрыва в жилом доме в Оболонском районе погиб один человек,

– говорится в сообщении.

Предварительно спасатели рассказали , что по состоянию на 07:40 в 9-этажном жилом доме:

обнаружили тело 1 погибшего лица;

доставили в больницу 3 человека;

оказали помощь на месте 9 человек;

спасли 15 человек и эвакуировали – 63 человека.