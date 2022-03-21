На Тернопольщине полицейский случайно застрелил своего коллегу

В Чорткове из-за неосторожного обращения с оружием погиб сотрудник управления полиции охраны Анатолий Адамов. Служащего случайно застрелил его коллега.

Детали трагического инцидента

Погибшему старшему лейтенанту было 43 года. Об этом сообщил представитель полиции Тернопольщины Сергей Крета.

Читайте также В СИЗО Харькова нашли мертвыми двух мужчин, задержанных ранее за мародерство

По его словам, полицейские проводили учения по боевому слаживанию действий. После тренировок 27-летний милиционер по неосторожности нажал на курок огнестрельного оружия и попал в коллегу – инспектора взвода охраны Анатолия Адамова. Пострадавшего отвезли в больницу, однако спасти так и не смогли.

Полиция назначила служебную проверку для выяснения обстоятельств трагического случая. В то же время Государственное бюро расследований начало уголовное производство по статье об убийстве по неосторожности.

Прощание с погибшим состоится 21 марта в 12 часов в Доме скорби на улице Тарнавского в Тернополе. Похоронят Адамова на Микулинецком кладбище.