На Тернопільщині поліцейський випадково застрелив свого колегу

У Чорткові через необережне поводження зі зброєю загинув працівник управління поліції охорони Анатолій Адамов. Службовця випадково застрелив його колега.

Деталі трагічного інциденту

Загиблому старшому лейтенанту було 43 роки. Про це повідомив речник поліції Тернопільщини Сергій Крета.

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За його словами, поліцейські проводили навчання з бойового злагодження дій. Після тренувань 27-річний правоохоронець з необережності натиснув на курок вогнепальної зброї та влучив у колегу – інспектора взводу охорони Анатолія Адамова. Постраждалого відвезли у лікарню, однак врятувати так і не змогли.

Поліція призначила службову перевірку для з'ясування обставин трагічного випадку. Водночас Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за статтею про вбивство через необережність.

Прощання із загиблим відбудеться 21 березня о 12 годині в Будинку печалі на вулиці Тарнавського в Тернополі. Похоронять Адамова на Микулинецькому кладовищі.