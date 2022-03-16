Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов на своїй сторінці у фейсбук.
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За інформацією слідчого, після усіх юридичних процедур двох затриманих мародерів направили до слідчого ізолятору. Наступного дня у камері їх знайшли мертвими.
Наразі причини смерті мародерів встановлюються. За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство".
Не мародерствуйте. Бережіть своє життя,
– підкреслив Сергій Болвінов.
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