Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов на своїй сторінці у фейсбук.

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За інформацією слідчого, після усіх юридичних процедур двох затриманих мародерів направили до слідчого ізолятору. Наступного дня у камері їх знайшли мертвими.

Наразі причини смерті мародерів встановлюються. За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство".

Не мародерствуйте. Бережіть своє життя,

– підкреслив Сергій Болвінов.

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