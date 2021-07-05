Терзал и бил кулаками: в Польше украинец едва не убил свою мать

В польском городе Каменна Гура задержали 31-летнего украинца. Мужчина в течение длительного времени физически и морально издевался над своей матерью. В частности, угрожал ее убить.

Кроме того, злоумышленник совершал домашнее насилие в отношении своей 31-летней сожительницы. Матери – 54 года.

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Украинец издевался над матерью и сожительницей в Польше: детали

В течение последних нескольких месяцев он трижды попадал в поле зрения полиции именно из-за издевательств над обеими женщинами. После первого задержания мужчина получил запрет приближаться к своей матери и сожительнице и контактировать с ними.

Однако этот запрет он проигнорировал, поэтому его арестовали. За решеткой он провел более трех месяцев: от конца января до начала мая 2021 года.

После выхода из-под ареста украинец взялся за старое и начал снова физически и морально издеваться преимущественно на своей матерью. Заметим, что мужчина полностью находился на его иждивении. Ведь сам нигде не работал и его беременная сожительница тоже не работала.

Бил и оскорблял свою мать

Как отметили в польской полиции, 31-летний мужчина постоянно оскорблял свою мать, угрожал убить ее. Кроме того, выделял ей пищу и не давал пользоваться отдельными комнатами.

Терзал ее и бил кулаками по голове и телу, нанося многочисленные травмы,

– добавили правоохранители.

По их словам, во время последнего задержания гражданин Украины даже начал душить женщину и схватился за нож, угрожая ей убийством.

В связи с этим суд принял мужчину под временный арест на 3 месяца, пока будет длиться следствие. Если его вину докажут, ему грозит даже до 10 лет тюрьмы.