Взрыв разрушил дом

К счастью, в момент взрыва в здании никого не было. В то же время жилье разрушено. Жить там сейчас невозможно.

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По данным польских СМИ, украинец взорвал здание на заказ. Взрыв в доме Эльжбеты и Адама Вавжиняков прозвучал в день свадьбы влюбленных. В результате инцидента одна стена полностью упала, а на других – пошли трещины.

Сначала правоохранители предполагали, что причиной является взрыв газа. В то же время экспертиза установила, что кто-то подбросил в подвал бутылку с горючим веществом.

Как задерживали украинца

Через несколько часов после инцидента в соседнем селе заметили окровавленного мужчину.

Он имел сильные ожоги рук и раны на ногах.

Пострадавший просил людей о помощи. Однако просил медиков не вызывать.

В то же время крестьяне все же вызвали полицию. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого – 24-летнего гражданина Украины.

Обратите внимание! В столице Бангладеш 28 июня прогремел взрыв в трехэтажном доме. Жертвами стали 7 человек, пострадали – примерно 50 человек.