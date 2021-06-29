Вибух зруйнував будинок
На щастя, у мить вибуху у будівлі нікого не було. Водночас житло зруйноване. Жити там наразі неможливо.
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За даними польських ЗМІ, українець підірвав будівлю на замовлення. Вибух у будинку Ельжбети і Адама Вавжиняків пролунав у день весілля закоханих. Внаслідок інциденту одна стіна повністю впала, а на інших – пішли тріщини.
Спершу правоохоронці припускали, що причиною є вибух газу. Водночас експертиза встановила, що хтось підкинув у підвал пляшку з горючою речовиною.
Як затримували українця
- Через декілька годин після інциденту у сусідньому селі зауважили закривавленого чоловіка.
- Він мав сильні опіки рук та рани на ногах.
- Постраждалий просив у людей про допомогу. Однак просили, щоб медиків не викликали.
- Водночас селяни все-таки викликали поліцію. Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного – 24-річного громадянина України.