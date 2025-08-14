Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий видит свое будущее в армии, но репутация эффективного командира делает его все более влиятельной политической фигурой в военное время.

Об этом говорится в материале британского The Times, журналисты которого побывали в полосе корпуса в Харьковской области, информирует 24 Канал.

The Times пишет, что повысив Билецкого до командира корпуса, президент Владимир Зеленский расширил "влияние потенциального конкурента".

В интервью командир корпуса раскритиковал недавнюю попытку власти получить контроль над антикоррупционными органами. Он назвал этот шаг "неоправданным и неуместным во время войны".

Андрей Билецкий дал интервью изданию The Times / Скриншот, предоставлен 24 Каналу

Билецкий поделился с журналистами своим видением будущего Украины: милитаризованное общество, оборонно-промышленный комплекс как драйвер экономики, многочисленные Вооруженные силы и сохранение демократического строя.

Максимальная централизация фактически убивает все. Я чувствую, что хорошо делаю свою работу, поэтому считаю, что имею право говорить честно и называть вещи своими именами,

– сказал командир корпуса.

В интервью он заявил, что любая политическая деятельность кажется ему далекой, личное будущее сейчас он видит в армии и сейчас сосредоточен на благосостоянии своих солдат.

The Times называет Билецкого лицом современного украинского национализма. Поэтому, как говорится в публикации, он "ненавистный и одновременно страшный" для российского диктатора Путина.

В 2014 году Билецкий основал и возглавил батальон "Азов", который быстро стал мишенью российской пропаганды из-за эффективности на поле боя. В 2022 году основал и возглавил Третью штурмовую бригаду, которую The Times называет "одним из самых ожесточенных боевых подразделений страны". Сейчас он возглавляет Третий армейский корпус, в котором воюют 20 тысяч военнослужащих и который удерживает более 10% линии фронта.